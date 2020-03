Coronavirus : les hôpitaux se préparent au plan blanc

Comme d'autres hôpitaux dans l'Oise et le Haut-Rhin, celui de Creil a activé son plan blanc pour faire face à un afflux de patients. Face à cette crise inédite, il n'est pas facile pour cet établissement de l'organiser avec des soignants en quarantaine ou obligés de garder leurs enfants, car les écoles sont fermées. Si tous les hôpitaux ont un plan blanc, la grande difficulté c'est de tenir dans la durée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.