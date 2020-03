Coronavirus : les hôpitaux sont-ils prêts ?

Les centres Samu 15 reçoivent en ce moment 50 000 appels par jour. C'est deux fois plus que d'habitude. Les personnes qui présentent des symptômes sont ensuite dirigées vers les services des maladies infectieuses. En cas de symptômes graves, les patients sont admis dans les services de réanimation. 5 000 lits équipés de respirateurs et plus de 7 000 de soins intensifs sont prêts. C'est le risque d'un manque de personnel qui inquiète le plus.