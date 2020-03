Coronavirus : les mesures prises dans les Ehpad

Dans les établissements spécialisés, les visites sont strictement interdites. Pour les résidents, les rendez-vous extérieurs sont aussi annulés. Dans cet univers protégé, les médecins et les infirmiers oublient souvent leurs propres inquiétudes pour se préoccuper de leurs patients. Mais malgré les précautions, il n'est pas toujours facile de continuer à travailler normalement.