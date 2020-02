Coronavirus : les mesures sanitaires prises par les autorités françaises sont-elles cohérentes ?

Le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé le déstockage de quinze millions de masques ce mercredi soir. Olivier Véran a martelé le même message : se laver les mains reste la meilleure solution pour éviter d'être infecté par le coronavirus. Les précautions sont simples, mais suffiront-elles pour autant à stopper la propagation du virus ? Beaucoup s'interrogent sur la stratégie des autorités.