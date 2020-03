Coronavirus : les nouvelles recommandations sur les masques de protection

Les masques de protection comptent parmi les produits en rupture de stock. Les pharmacies devraient en récupérer dans les jours qui viennent, mais il n'est plus question de les distribuer aux personnes ne présentant pas de prescription médicale. Ainsi, ils seront redistribués uniquement à ceux qui en ont besoin, conformément aux nouvelles consignes données ce mercredi par le gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.