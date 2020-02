Coronavirus : les passagers américains du Diamond Princess évacués

Après quatorze jours de confinement à bord du Diamond Princess, des touristes américains ont pu quitter leur cabine. Ce lundi, ils étaient 300 à être évacués vers les États-Unis à bord d'un avion médicalisé. Parmi eux, on a recensé quatorze cas positifs. Avant de monter dans les bus qui les ont emmenés vers l'aéroport, leur parcours de sortie était totalement balisé par les services américains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.