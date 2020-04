Coronavirus : les patients évacués pour soulager les hôpitaux saturés à Metz

À Metz, les hôpitaux sont débordés. La centaine de lits déployés ne suffit pas. Ils n'ont plus les moyens ni matériels ni humains d'en ouvrir de nouveaux. Pour répondre l'afflux de malades dans les services de réanimation saturés, des transferts de patients ont dû être organisés vers d'autres hôpitaux. Une situation très tendue que nos reporters vous décrivent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.