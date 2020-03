Coronavirus : les personnes âgées en Ehpad particulièrement vulnérables et protégées

Dans cet Ehpad de Mulhouse, un résident testé positif au coronavirus est décédé. Depuis, l'établissement a renforcé ses mesures de précautions. Toutes les visites sont interdites. Les 147 pensionnaires sont confinés dans leur chambre et les repas y sont distribués depuis le confinement. Pour les personnels soignants, les règles sanitaires sont strictes, voire pesantes au quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.