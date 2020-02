Coronavirus : les personnes âgées plus vulnérables ?

Tout le monde peut être touché par le coronavirus, mais quand on regarde les chiffres, on constate que 80% des patients décédés avaient plus de 60 ans. L'hypertension artérielle et le diabète sont deux facteurs de risque, les mêmes que pour la grippe saisonnière. D'après ces études, les enfants paraissent plus protégés. Les moins de dix ans représentent 1% des cas de contamination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.