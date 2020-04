Coronavirus : les personnes guéries sont-elles vraiment immunisées et non contagieuses ?

Les malades du coronavirus sont-ils immunisés une fois guéri ? Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a reconnu ce mercredi qu'il ne savait pas si les personnes déjà contaminées étaient vraiment protégées. Le manque de recul et de connaissance sur ce virus fait-il douter les chercheurs ?