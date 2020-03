Coronavirus : les questions des Français

Selon les dernières études, moins d'un Français sur deux est inquiet par la propagation du coronavirus. Pourtant, dans la rue, vos questions restent nombreuses. Le virus va-t-il disparaître avec le retour des beaux jours ? Peut-on l'attraper dans les transports en commun ou lors de sports collectifs ?... Le médecin urgentiste et consultant TF1-LCI, Gérald Kierzek, tente de répondre à vos questions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.