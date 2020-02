Coronavirus : les questions que les Français se posent face à la propagation de l’épidémie

L'afflux dans les hôpitaux et la ruée sur certains produits, comme les masques respiratoires, en disent longs sur les inquiétudes de nos compatriotes. Ils se posent de nombreuses questions. Que faire en cas de suspicion de contamination de coronavirus ? Faut-il privilégier l'utilisation des cartes bancaires ? Un traitement existe-t-il ? Est-ce qu'il faut éviter les lieux publics ?