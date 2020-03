Coronavirus : les règles de confinement sont-elles respectées par les Italiens ?

Toute la population italienne, soit 60 millions de citoyens, est désormais en quarantaine. Presque tous les lieux publics sont fermés. Les habitants doivent rester chez eux. Les autorités ont décrété des impératives et des mesures de restriction pour essayer de juguler l'épidémie de coronavirus. Alors, les Italiens respectent-ils ces nouvelles règles de vie hors norme ?