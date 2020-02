Coronavirus : les réponses aux questions que vous vous posez

Le coronavirus se transmet-il par le contact manuel, par un baiser ? À part le masque, y a-t-il un autre moyen de se prémunir ? Existe-t-il des traitements préventifs ? Est-ce que le virus va disparaître avec la chaleur ? Quelles sont les règles pour toutes les personnes qui reviennent d'une zone à risque ?... Autant de questions que vous vous posez et auxquelles notre équipe a répondu le plus clairement possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.