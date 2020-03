Coronavirus : les réponses du docteur Gérald Kierzek aux questions des Français

Depuis le déclenchement de l'épidémie de coronavirus, beaucoup de nos concitoyens se posent de très nombreuses questions la concernant. L'une de nos équipes est allée recueillir leurs interrogations. Peut-on attraper plusieurs fois le virus ? Pourquoi les hommes sont-ils plus touchés que les femmes ? Pourquoi le stade 3 n'a-t-il pas été mis en place ? Des questions que nous avons soumis au docteur Gérald Kierzek, notre consultant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.