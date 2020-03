Coronavirus : les salariés des entreprises stratégiques appelés à se rendre au travail

Dans une volonté de garantir la sécurité économique du pays, le ministre de l'Économie et des Finances a exhorté les salariés des secteurs essentiels à continuer de se rendre au travail, en prenant bien sûr les précautions nécessaires face au coronavirus. Parmi ces entreprises stratégiques, on trouve celles de l'agroalimentaire, du bâtiment, et de la gestion des déchets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.