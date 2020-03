Coronavirus : les secteurs indispensables lancent un appel aux bras

C'est un sacré paradoxe. Depuis le début de la crise du coronavirus, le nombre d'offres d'emploi en France a été divisé par trois. Pourtant, de nombreux secteurs manquent cruellement de bras. L'agriculture, la grande distribution et les livraisons font partie des plus touchés par cette situation. Pour faire face à ce manque de renforts, les employeurs lancent des appels aux volontaires.