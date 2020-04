Coronavirus : les services de réanimation d’Île-de-France arrivent à saturation

L'Île-de-France est l'une des régions les plus touchées par le coronavirus. Trente-huit malades vont être transférés ce mercredi par TGV vers Brest et Saint-Brieuc. La capacité d'accueil des hôpitaux franciliens a atteint ses limites. Tous les lits en réanimation sont occupés par des patients.