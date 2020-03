Coronavirus : les supermarchés pris d'assaut par les clients

Notre vie quotidienne est complètement bouleversée depuis quelques semaines à cause du coronavirus. Elle l'est encore plus depuis quelques heures avec l'annonce du confinement par le chef de l'État. Les supermarchés font partie des rares commerces encore ouverts. Ils ont vu leur fréquentation exploser ces derniers jours. Les files d'attente étaient impressionnantes. Certains clients ont attendu des heures pour tenter de remplir leurs caddies dans la crainte d'une hypothétique pénurie.