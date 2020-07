Coronavirus : les traiteurs s’adaptent pour relancer la machine

Pour faire face aux annulations de mariages ou de séminaires, un traiteur alsacien a lancé une nouvelle offre de plateaux-repas pour les particuliers. Mais cette nouvelle formule de vente à emporter ne suffit pas. La société a perdu 98% du chiffre d’affaires. Pourtant depuis le mois de juin, les rassemblements de plus de dix personnes sont à nouveaux autorisés, mais le carnet de commandes ne se remplit pas. En attendant le retour de la clientèle, le traiteur envisage de licencier neuf de ses 38 salariés. Uniquement pour le mois de mai, la société a perdu presque deux millions d’euros à cause des prestations annulées. Six cents personnes, notamment des travailleurs périodiques, ont été mises sur le carreau. Ces travailleurs précaires sont sans doute les plus touchés par la crise économique. Souvent jeunes, ils sont près de deux millions dans l’Hexagone. Emma Jambeau, âgée de 22 ans, en fait partie. Après quatre mois de chômage, elle a repris le chemin du travail et s’est dirigée vers le château d’Art-sur-Meurthe. Une fête y a été organisée par l’association des Traiteurs de France, pour relancer la machine. L’événement a pour but de prouver que les traiteurs se sont adaptés et peuvent organiser des soirées en respectant les règles sanitaires. Pour le président des Traiteurs de France, l’enjeu est de donner envie aux gens de se réunir à nouveau. En cause, il craint que les rassemblements soient de plus en plus remplacés par des visioconférences sur Internet. L’Hexagone compte aujourd’hui 15 000 traiteurs, qui emploient 20 000 personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.