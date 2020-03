Coronavirus : les transporteurs routiers jouent un rôle essentiel

Depuis le week-end dernier, la consommation en magasin a fait un bond de 50%. Si les rayons ne sont plus pris d'assaut, il faut malgré tout sans cesse réapprovisionner. Et pour que tout le monde soit servi, les appels n'arrêtent pas du côté des transporteurs routiers. Malgré le risque épidémique, les chauffeurs n'ont pas fini d'arrêter les tournées. Certains sont même fiers de se rendre utile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.