Coronavirus : l'Espagne fait face à une crise sanitaire sans précédent

Malgré les efforts des autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus, la situation en Espagne devient catastrophique. Près de 40 000 cas ont été confirmés. Les hôpitaux publics sont dépassés. Les patients sont à même le sol ou encore collés les uns aux autres en attendant d'être pris en charge. Plus de 500 décès ont été recensés sur les dernières 24 heures entraînant la saturation des morgues. À Madrid, une patinoire est désormais utilisée pour entreposer les cadavres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.