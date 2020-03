Coronavirus : l’exode des Parisiens anticipant le confinement

Lorsque les douze millions d'habitants d'Île-de-France ont compris que le confinement était envisagé, des milliers d'entre eux ont pris la route. Ce phénomène s'est accéléré ces dernières heures et a créé des embouteillages aux sorties de Paris ce lundi après-midi. Si certains cherchent à fuir leur petit appartement, d'autres veulent simplement se rapprocher de leur famille, sans trop les approcher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.