Coronavirus : l'Italie sous cloche

Le Premier ministre italien a pris, lundi soir, une décision sans précédent. Giuseppe Conte a appelé les soixante millions d'habitants de la péninsule à rester chez eux jusqu'au 3 avril. L'objectif de cette mesure est de ralentir la propagation du coronavirus, qui a fait plus de 600 morts et a contaminé plus de 10 000 personnes.