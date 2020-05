Coronavirus : où en est-on avec l’épidémie ?

Des contaminations au coronavirus ont été découvertes à Lannion, en Vendée, dans la Vienne et en Dordogne. Ces petits foyers nous rappellent que le Covid-19 circule toujours même pendant le déconfinement. L'Institut Pasteur estime qu'il y aurait 3 800 nouveaux cas chaque jour. Pour prévenir tous risques de rebond de la maladie, les chercheurs scrutent attentivement le fameux R0 qui indique la capacité d'un malade de contaminer d'autres personnes.