Coronavirus : Paris à l’heure du confinement

Les Champs-Élysées vide, le Jardin des Tuileries cadenassé... Paris semble avoir mieux compris la gravité de la situation et le confinement semble être respecté à la lettre. La rue de Rivoli, la place de l'Hôtel de Ville ou la tour Eiffel étaient totalement désertes cet après-midi. Dans les métros, il n'y a presque plus personne. Après une baisse de la fréquentation hier de l'ordre de 70%, la RATP prévoit pour les prochains jours moins de train en circulation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.