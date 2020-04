Coronavirus : pourquoi la Seine-Saint-Denis est-elle plus touchée que les autres départements ?

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, le nombre de décès liés au coronavirus a augmenté de 63%, entre la troisième et la quatrième semaine de mars. Les épidémiologistes, les sociologues et les élus tentent de comprendre cette hausse de la mortalité. L'une des explications tient sans doute au fait que ce département est le plus pauvre de France métropolitaine. Nos journalistes ont enquêté sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.