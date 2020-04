Coronavirus : pourquoi l'Allemagne s'en sort-elle mieux ?

Le nombre de décès du coronavirus en Allemagne est cinq fois inférieur à celui de la France. Le pays dispose d'une grande quantité de lits de réanimation. Elle est de 30 000 ce jeudi 2 avril 2020, soit deux fois plus que l'objectif français. Les laboratoires allemands, traditionnellement très puissants, sont également mis à contribution pour développer des tests de dépistage. Aujourd'hui, 500 000 dépistages sont pratiqués chaque semaine.