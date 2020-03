Coronavirus : pourquoi les prix des carburants à la pompe vont baisser ?

C'est une information qui est loin d'être passée inaperçue dans les stations-service ce lundi 9 mars 2020. Les prix des carburants à la pompe devraient baisser très prochainement. L'effondrement sans précédent du cours du pétrole, provoqué par l'épidémie de coronavirus, est à l'origine de cette baisse. Le prix du baril de pétrole brut devrait rester bas puisque la demande mondiale de carburant va diminuer cette année, surtout à cause de la baisse de la consommation chinoise.