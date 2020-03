Coronavirus : pourquoi y a-t-il autant de morts en Italie ?

Le nombre de cas et de décès liés à l'épidémie de coronavirus continue d'augmenter en Italie. Le dernier bilan fait état de 827 morts. Une question se pose : pourquoi le Covid-19 s'est-il répandu aussi vite dans la péninsule italienne en faisant autant de victimes ? La réponse se trouve peut-être dans les hôpitaux italiens.