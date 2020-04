Coronavirus : premier décès d'une aide-soignante dans un Ehpad de Mulhouse

On craignait que cela se produise. Une aide-soignante, qui travaillait dans un établissement pour personnes âgées à Mulhouse, est décédée dans la nuit de lundi à mardi après avoir contracté le coronavirus. Il s'agit du premier cas du genre. Ses collègues dénoncent un manque d'équipement au début de la crise sanitaire. La direction, quant à elle, assure que le matériel de protection était fourni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.