Coronavirus : Quatre Français parmi les passagers placés en quarantaine sur le paquebot japonais

Le cap des 40 000 personnes contaminées au coronavirus a été franchi. Parmi les précautions prises, la mise en quarantaine d'un paquebot japonais et de ses 3 700 passagers dans le port de Yokohama. Parmi eux, quatre ressortissants français. Une quarantaine décidée lorsqu'on s'est aperçu qu'un passager, qui a quitté le navire depuis, avait été testé positif.