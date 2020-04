Coronavirus : que deviennent les malades transférés depuis le Grand Est ?

L'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué à Villenave-d'Ornon (Gironde) accueille 7 des 36 patients pris en charge dimanche en Nouvelle-Aquitaine. Tous sont dans un état critique et plongés dans un coma artificiel depuis plusieurs jours. Des hommes âgés de 50 à 75 ans présentant des facteurs aggravants comme le surpoids ou l'hypertension. Que deviennent ces malades ?