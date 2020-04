Coronavirus : que dit l’étude de l’Institut Pasteur sur l'immunité collective ?

5,7% de la population du pays, soit 3,7 millions de citoyens, sera infectée par le coronavirus jusqu'au 11 mai prochain. C'est ce que révèle une étude de l'Institut Pasteur. Mais ce chiffre est à relativiser, car les différences entre les populations et les régions sont importantes. Elle sera autour de 12% pour les habitants d'Île-de-France et du Grand Est contre seulement 1,4% en Nouvelle-Aquitaine où le virus a très peu circulé. Le paradoxe est qu'on est encore très loin d'une population immunisée à 70% qui stopperait l'épidémie. Et c'est à cause du confinement.