Coronavirus : que sait-on de la contagiosité des enfants ?

Selon une étude publiée ce jeudi, les enfants seraient rarement contaminés et très rarement contaminant pour leur entourage. Elle a été menée durant le confinement sur plus de 605 enfants en Île-de-France. Seulement onze ont été testés positifs, et trois contagieux. Cela veut-il dire que les enfants peuvent être gardés sans problème par leurs grands-parents ? Peut-on donc rouvrir plus largement les écoles ?