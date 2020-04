Coronavirus : que sait-on de l’immunité ?

Pour les personnes testées positives au virus, sont-elles immunisées après le passage de la maladie ? Après le début du déconfinement, l'immunité sera l'un des facteurs déterminants dans la lutte contre le coronavirus. Le vaccin est le seul moyen pour avoir une immunité certaine. Plus d'une centaine d'essais ont débuté dans le monde, mais il paraît très peu probable qu'il soit disponible avant 2021. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.