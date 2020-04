Coronavirus : que sait-on sur la contagiosité des jeunes ?

Selon les scientifiques, les cas d'infection liés au coronavirus sont nettement moins fréquents chez les enfants. Au-delà de 15 ans, les spécialistes notent une progressivité des cas de contamination, mais c'est en général au-dessus de 25 ans que les formes sévères se développent. Concernant les adolescents, l'étude menée dans l'Oise montre que les lycéens n'ont contaminé leurs parents que dans 17% des cas, et 21% pour leurs frères et sœurs.