Coronavirus : que sait-on sur le virus et les enfants ?

Les enfants développent très rarement des formes graves de la maladie et sont majoritairement asymptomatiques. À ce jour, 60 enfants de moins de dix ans sont hospitalisés dans le pays. Ils ont la même charge virale que les adultes, mais ils sont peu vecteurs du coronavirus et le transmettent moins. Une étude australienne menée dans cinq écoles primaires a montré que la contamination entre enfants est très limitée.