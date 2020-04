Coronavirus : que s'est-il passé à bord du Charles-de-Gaulle ?

Le fleuron de la marine française est-il devenu un foyer de coronavirus ? Tous les membres d'équipage du Charles-de-Gaulle n'ont pas encore été testés, mais 668 marins sur 1800 ont été contaminés. Quand précisément le virus s'est-il introduit à bord ? La hiérarchie militaire a-t-elle pris les bonnes mesures en temps et en heure ? Qu'en disent les familles ? Nous avons enquêté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.