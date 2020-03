Coronavirus : que va faire l’armée ?

L'Hexagone compte huit hôpitaux militaires et 14 800 personnels y sont mobilisables, ainsi que 2 700 lits. En outre, l'armée offre des lieux de dépistage supplémentaires. Et 3 000 réservistes ont été appelés en renfort. Ces nouveaux moyens humains permettront de sauver des vies, mais les équipements restent limités. Pourtant, d'autres moyens logistiques sont disponibles.