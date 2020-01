Coronavirus : quel impact sur le tourisme ?

La suspension de tous les voyages organisés pour des citoyens chinois à l'étranger compte parmi les mesures radicales prises par le gouvernement chinois pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus. Une mesure qui s'applique évidemment à notre pays, qui est visité chaque année par plus de deux millions de touristes chinois. Quelles sont les conséquences pour les professionnels du secteur ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.