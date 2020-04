Coronavirus : quelle évolution du nombre de patients en réanimation ?

Le nombre de nouveaux patients admis en réanimation est en légère baisse depuis trois jours. Le 31 mars et le 1er avril, ils étaient 458 et 452, contre 382 ce jeudi 2 avril. Un début de stabilisation à prendre avec beaucoup de précautions, rappellent les médecins. Il faudrait qu'elle se poursuive sur plusieurs jours encore pour parler vraiment d'une amélioration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.