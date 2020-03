Coronavirus : quelles aides pour l'économie française ?

Lors d'une allocution depuis l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 12 mars 2020 des mesures massives pour aider notre économie à résister à la pandémie du coronavirus. Le chef de l'État a révélé la mise en place de mesures sur le court et le moyen terme. Les plus importantes d'entre eux sont : le report de toutes les charges sociales et impôts dus au mois de mars pour toutes les entreprises, la création d'un dispositif chômage partiel massif, ainsi qu'un plan de relance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.