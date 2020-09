Coronavirus : qu'est-ce qu'un cas contact ?

Êtes-vous un cas contact ? C'est une expression que l'on entend depuis le déconfinement et qui n'a pas de définition claire. Selon Santé Publique France, cela désigne une personne qui a été en contact direct et sans masque avec une personne infectée par le coronavirus. Autre possibilité, si vous avez partagé un espace confiné avec un cas positif pendant au moins heure. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.