Coronavirus : quid de l'efficacité des visières de protection ?

Sur les réseaux sociaux, des particuliers s'organisent pour produire des visières de protection. Elles sont de plus en plus demandées par les professionnels, au-delà du secteur médical. Cet équipement protège des projections, notamment les yeux. Il peut aussi être retiré sans toucher la partie contaminée. Cependant, il ne remplace pas les masques. Ainsi, le port d'un masque et les gestes barrières restent les plus efficaces pour réduire les risques de contagion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.