Coronavirus : quinze morts dans un Ehpad du Doubs

La contamination des Ehpad et des maisons de retraite par le virus constitue la plus grande crainte des spécialistes de santé publique. Les pensionnaires de ces établissements sont vulnérables. Depuis quelques jours, les nouvelles ne sont pas bonnes. Dans le département du Doubs, par exemple, quinze résidents d'une même maison de retraite sont morts du coronavirus. Une vingtaine d'autres seraient encore contaminés dans l'établissement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.