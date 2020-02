Coronavirus : risque-t-on des pénuries sur certains produits ?

Dans plusieurs magasins de l'Hexagone, les produits se font rares et les livraisons diminuent. Certains grossistes de vêtements ne pourront pas assurer la collection de la saison à venir. Autre secteur très touché, la téléphonie, où les batteries et les écrans manquent depuis des semaines. Les médicaments sont aussi impactés, car les pharmacies dépendent fortement des importations chinoises.