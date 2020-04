Coronavirus : témoignage de deux médecins français dans les hôpitaux de New York

La pandémie de coronavirus a franchi un nouveau cap aux États-Unis. Plus de 2 000 personnes ont succombé à la maladie en 24 heures. C'est le plus lourd bilan pour un pays jusqu'à présent. L'État de New York, le plus durement touché, manque de lits. Le système hospitalier est au bord de la rupture. Nos correspondants ont rencontré sur place deux médecins français.