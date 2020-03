Coronavirus : toutes les visites dans les Ehpad suspendues

Cette annonce du gouvernement sera effective dès jeudi 12 mars 2020. La mesure concerne en France près de 600 000 personnes placées en maison de retraite, jugées particulièrement vulnérables au coronavirus. Des exceptions pourront être décidées pour des cas déterminés par le directeur d'établissement comme le corps médical par exemple. Cette décision a été prise dans le but de ralentir au maximum la propagation du virus.