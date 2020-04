Coronavirus : un confinement plus long pour les personnes âgées et les plus vulnérables ?

Chacun d'entre nous a retenu la date du 11 mai comme étant une forme de libération. Mais, attention, ce n'est pas pour tout le monde. Sur notre territoire, entre quinze et vingt millions de personnes sont considérées comme à risque. Malades du cancer, obèses, diabétiques ou encore asthmatiques, tous doivent redoubler de vigilance face au Covid-19. Les personnes âgées de plus de 70 ans font aussi partie des publics sensibles. Leur taux de mortalité lié au Coronavirus atteint les huit pour cent. Personnes âgées ou malades chroniques, tous s'interrogent sur les modalités de leur déconfinement, repoussé à une date ultérieure.